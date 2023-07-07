Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве в ночь на 8 июля
Облачность и кратковременный местами сильный дождь начнутся в Москве в ночь на 8 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра 7 июля.
В отдельных районах города ожидается гроза. Температура воздуха будет варьироваться от +17 до +19 градусов.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 6–11 м/c, при грозе порывы будут ускоряться до 15–20 м/с.
Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.
Ранее, 3 июля, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 7 по 9 июля в Москве ожидаются ливневые дожди с грозами. Он отметил, что грозы будут сопровождаться порывами северо-западного ветра.
23 июня Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.