ООН предложила направить экспертов для оценки ущерба, причиненного аммиакопроводу Тольятти – Одесса, но пока не получила согласие. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил на брифинге заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — сказал он, добавив, что аммиакопровод был поврежден в трех местах.

Гриффитс указал, что немедленное восстановление работы аммиакопровода невозможно.

5 июня украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате этого пострадали мирные жители. Сообщалось, что на восстановление аммиакопровода уйдет от одного до трех месяцев.

14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в транспарентном расследовании подрыва из-за позиции Киева, который намеренно всё блокирует.

Тольятти – Одесса является самым протяженным в мире трубопроводом, предназначенным для транспортировки аммиака из России по территории Украины. После начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года транзит аммиака был приостановлен.