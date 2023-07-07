В Москве приступили к обновлению пяти мостов

В Москве начались работы по обновлению пяти мостов. Столичные переправы планируют очистить и покрасить, сообщает телеканал «Известия». Специалисты преобразят внешний облик пешеходного моста Богдана Хмельницкого, а также Бородинский, Новоарбатский, Дорогомиловский и Шелепихенский мосты. Работы на каждом из сооружений займут от двух до четырех дней и будут проходить в ночное время суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.