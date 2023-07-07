В Москве вручили награды на премии «Медиа-Менеджер России»

23-я церемония вручения Премии «Медиа-Менеджер России» лучшим руководителям медиа и коммуникаций страны состоялась 6 июля в ресторане «Трамплин» на Воробьевых горах в Москве. В этом году лауреатов из числа 88 номинантов наградили более чем в 20-ти номинациях.

Cреди обладателей премии — директор филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Владимир Ладный, он награжден «За инновационную комплексную организацию редакционной работы на Донбассе и на новых территориях России». Приз вручили в категории «Топ-Менеджмент».

Также награду «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России получил Дмитрий Евлашков — начальник Центрально-Азиатского регионального представительства ФГБУ «Редакция «Российской газеты». Формулировка приза: «За сохранение и развитие русского языка и русской культуры в постсоветских странах Центральной Азии».