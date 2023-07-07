Отель Noxinn Deluxe прокомментировал ситуацию с избитым российским туристом

Турецкий отель Noxinn Deluxe, в котором был избит россиянин, в пятницу, 7 июля, ответил на запрос «Известий» о случившемся.

По словам служащего отеля, он не знает, что привело к конфликту. Однако собседник уточнил, что с россиянином уже всё хорошо.

«С ним сейчас всё в порядке, его жена и менеджеры отеля поехали в больницу за ним», — сказал собеседник.

Ранее в этот день стало известно об избитом российском туристе в отеле в турецком городе Аланья. Жена пострадавшего рассказала, что во время отдыха в супругов дважды с балкона бросили бутылки с водой. Служащие отеля проигнорировали жалобы российских туристов, после чего случился конфликт. Тогда женщина вновь попросила вмешаться сотрудников гостиницы, один из работников якобы замахнулся на женщину, а ее муж заступился. В результате завязалась драка.

Позднее жена избитого российского туриста Ильи Скокова заявила, что он подпишет с гостиницей соглашение об отсутствии претензий.