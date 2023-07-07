Корреспондент «Известий» показал заправку танков

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 7 июля показал, как подразделение танкового полка 150-й дивизии группировки «Юг» заправляет боевые машины.

Бензовоз заезжает в лес и ждет технику, которую необходимо заправить.

«Всё делают быстро, несмотря на то, что это лес. Время терять нельзя, сейчас подъедет техника, которой необходимо топливо», — рассказал военкор.

По словам бойца с позывным Жора, на заправку одного танка уходит около пяти минут.

«Бывают ситуации, что надо быть бдительным и аккуратным. Мы цель номер один, потому что без топлива танки не выезжают на работу», — отметил он.

Один боец должен следить за воздухом, чтобы не прилетел беспилотник. Работать сложно из-за шума моторов, поэтому приходится полагаться на осмотр неба. Бывали случаи, когда во время заправки начинались обстрелы. В этот раз всё прошло без проблем.

«После заправки быстрый разворот, и машина пошла. Дорога, конечно, сложная, колея, бросает вперед-назад. Делать всё нужно быстро, так как противник не дремлет», — рассказал Сафиулин.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как танкисты ВС РФ смогли выполнить боевую задачу в Херсонской области, несмотря на обстрел со стороны противника. Экипаж танка Т-72 освобождал район возле переправы через Днепр от Вооруженных сил Украины (ВСУ): ликвидировал укрепрайоны, живую силу, пулеметные расчеты националистов. Таким образом создавались условия для окончательной зачистки местности штурмовыми отрядами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».