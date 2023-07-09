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10 июля — День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

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Фото: Commons.wikimedia.org/Louis Caravaque
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В РФ 10 июля вспоминают знаменательное событие, определившее судьбу Великой Северной войны — победу над шведами в Полтавском битве. Исход войны положил конец доминированию Швеции в Европе и закрепил за Россией статус великой державы. «Известия» напоминают читателям о ходе событий и итогах победоносного сражения.

Полтавская битва — год и дата

Битва проходила 27 июня по новому стилю, 8 июля по григорианскому календарю. Согласно закону о днях воинской славы России, день победы над шведами в Полтавском сражении празднуется не 8, а 10 июля.

Полтавская битва — предпосылки и причины

Северная война между Россией и Швецией длилась более 20 лет. Шведы вторглись на российские территории, намереваясь установить свою власть и добывать ценные ресурсы. Однако войска под командованием царя Петра I оказали захватчикам достойное сопротивление, изматывая врага мелкими схватками и выжигая земли и города назло противнику.

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Тогда шведский король Карл XII принял решение наступать на Москву. Путь шведов пролегал через город Полтаву, где российская армия и встретила врага.

Полтавская битва — ход событий

К началу сражения численность русских составляла 42 тыс. человек, а шведов— 35 тыс. Войска Петра I отразили 20 штурмов города и планомерно изнуряли врага.

Наконец, пустив в бой кавалерию, российские войска ударили по шведам в полевом сражении. Возглавляемое лично Карлом XII шведское войско сражалось ожесточенно, оттесняя левый фланг русских. Захватчикам удалось отбить несколько русских пушек и пустить их в ход. Тогда Петр I лично вступил в сражение, встав во главе батальона. Воодушевленные присутствием правителя войска вернули орудия и обратили противника в бегство.

Полтавская битва — итоги

Шведы потеряли более 9 тыс. убитыми и 19 тыс. пленными. При этом русское войско лишилось около 13,5 тыс. человек убитыми и около 3,3 тыс. ранеными.

После сокрушительного поражения на боевую славу шведов упала большая тень — армию перестали считать непобедимой. Захватчик утратил стратегическое превосходство, а международный авторитет Карла XII серьезно снизился. Швеция утратила свои позиции в Прибалтике, в то время как Россия, напротив, укрепила их и стала морской державой, получив выход к морю.

Полтавское сражение считается переломным моментом в Северной войне, благодаря которому итоговая победа досталась российским войскам.

Ранее «Известия» напомнили читателям о 375-летней годовщине Соляного бунта и рассказали о ходе событий одного из крупнейших мятежей в истории России.

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