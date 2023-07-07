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Эксперт оценил рост уровня международных резервов Украины

Эксперт Шатов: закачивание в экономику Украины валюты ведет к росту поставок оборудования
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Валютные резервы Украины продолжают расти ускоренными темпами на фоне выделения западными структурами дополнительных средств на поддержку страны, отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Он рассказал «Известиям» 7 июля, что такое финансирование приводит к резкому увеличению поставок различного оборудования.

Накануне Национальный банк Украины в своем Telegram-канале сообщил, что международные валютные резервы страны достигли рекордно высокого уровня за всю историю — в июне они выросли почти до $39 млрд. Такой объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

«Закачивание в украинскую экономику такого объемы валюты приводит к резкому росту поставок различного оборудования как военного, так и гражданского назначения и усугублению ее критической зависимости от западных стран», — объяснил Шатов.

При этом, по его мнению, дальнейшая динамика поступлений в украинский бюджет и объем валютных резервов будет зависеть от того, насколько страна сможет показать эффективность своих усилий на фронте.

«Пока что каких-либо значимых успехов контрнаступления не наблюдается, поэтому дальнейшее финансирование может быть более ограниченным, но останется в рамках запланированных программ международных организаций: МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), Всемирного банка (ВБ) и т.д.», — заключил эксперт.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Ранее, 30 июня, источник в российской дирекции ВБ сообщил ТАСС, что Всемирный банк исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так он прокомментировал решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $1,5 млрд под гарантии Японии.

До этого, 21 июня, ВБ объявил о выделении Киеву нового пакета помощи в размере $1,75 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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