Эксперт оценил рост уровня международных резервов Украины

Валютные резервы Украины продолжают расти ускоренными темпами на фоне выделения западными структурами дополнительных средств на поддержку страны, отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Он рассказал «Известиям» 7 июля, что такое финансирование приводит к резкому увеличению поставок различного оборудования.

Накануне Национальный банк Украины в своем Telegram-канале сообщил, что международные валютные резервы страны достигли рекордно высокого уровня за всю историю — в июне они выросли почти до $39 млрд. Такой объем обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

«Закачивание в украинскую экономику такого объемы валюты приводит к резкому росту поставок различного оборудования как военного, так и гражданского назначения и усугублению ее критической зависимости от западных стран», — объяснил Шатов.

При этом, по его мнению, дальнейшая динамика поступлений в украинский бюджет и объем валютных резервов будет зависеть от того, насколько страна сможет показать эффективность своих усилий на фронте.

«Пока что каких-либо значимых успехов контрнаступления не наблюдается, поэтому дальнейшее финансирование может быть более ограниченным, но останется в рамках запланированных программ международных организаций: МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), Всемирного банка (ВБ) и т.д.», — заключил эксперт.

Ранее, 30 июня, источник в российской дирекции ВБ сообщил ТАСС, что Всемирный банк исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву. Так он прокомментировал решение финансовой организации одобрить кредит Украине на $1,5 млрд под гарантии Японии.

До этого, 21 июня, ВБ объявил о выделении Киеву нового пакета помощи в размере $1,75 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.