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Таможенники пресекли попытку вывезти в Казахстан трехмесячных львят и тигрят
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Таможенники пресекли попытку вывезти в Казахстан трехмесячных львят и тигрят

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Фото: t.me/customs_rf
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На границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек Астраханской области таможенники не дали вывезти из страны трехмесячных тигрят и львят. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто», — говорится в сообщении ведомства.

Четырех детенышей заметили при проверке автомобиля, у водителя не было разрешительных документов. Мужчина купил животных в Чеченской Республике и планировал их продать в казахстанский частный зоопарк.

Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее, 7 июня, таможенники аэропорта задержали россиянку, пытавшуюся перевезти в Стамбул три золотых слитка и два бриллианта. Причем слитки были упакованы в упаковку от шоколада. Уточняется, что основным мотивом женщины было избежать уплаты таможенной пошлины.

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