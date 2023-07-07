Экономист предупредила россиян о рисках при хранения сбережений в долларах

Хранение денег в иностранных валютах сопряжено с большими рисками, связанных, в том числе с политической обстановкой. Такое мнение доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева высказала в пятницу, 7 июля.

Также эксперт рассказала, какие в настоящее время существуют наиболее эффективные способы сбережений.

«Пока есть опасность блокировки этих счетов со стороны недружественных стран, или возврата денег по ним в рублевом исчислении по невыгодному курсу, рассматривать их как надежный источник дохода не стоит», — сказала Казанцева в беседе с Lenta.Ru.

При этом специалист отметила, хранение наличных денег в любой валюте в банковских ячейке имеет свои преимущества, но стоит дорого.

Казанцева рассказала, что граждан волнует, как наиболее прибыльно, безопасно сохранить свои сбережения и приумножить их без риска, в том числе, из-за инфляции. А величина ставок в банках имеет небольшой разброс, время «серийных вкладчиков», которые искали высокие проценты, ушло вместе с предлагавшими их банками, лишившимися лицензий, и теперь сделать это нелегко.

Экономист подчеркнула, что рублевый вклад остается самым понятным и популярным способом сбережений. При этом она призвала россиян внимательно изучать условия вкладов, так как накопительные счета гарантируют быстрый возврат денег, но имеют нестабильный доход в связи с часто изменяемыми ставками по процентам и другими ограничениями. Казанцева отметила, что такой выбор сопряжен с множеством рисков.

Накануне сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что в настоящее время не стоит покупать валюту на все свои сбережения.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

В этот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил журналистам, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и также верит в его укрепление.