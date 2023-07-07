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Защищавший мать подросток ударил отца ножом в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подросток в Новой Москве во время семейной ссоры напал на отца с ножом, чтобы защитить мать. Об этом «Известиям» сообщил источник в пятницу, 7 июля.

По словам собеседника, семейная ссора между супругами переросла в драку, когда 41-летняя Елена ударила мужа ножом. Это только сильнее его разозлило. Тогда за мать вступился 16-летний сын. Он нанес отцу несколько ударов тем же лезвием.

Мужчину с ранениями госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

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Ранее, 14 июня, мужчина после семейной ссоры с ножом напал на свою жену и 19-летнюю дочь, а затем забаррикадировался в квартире. Позднее источник «Известий» сообщил, что нападавший выпал с шестого этажа и выжил. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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