В МЧС предупредили о надвигающемся шторме в Азовском море

Штормовое предупреждение объявили в Таганрогском заливе Азовского моря на ближайшие три дня. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в течение суток 8 и 9 июля, ночью и утром 10 июля 2023 года по восточной половине Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе, местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра при грозах 20-25 м/с. Высота волн в открытой части моря — от 0,7 до 1,2 м», — говорится в сообщении.

Специалисты спасательных служб порекомендовали при усилении ветра плотно закрыть окна и двери, убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Кроме того, следует подготовиться к отключению электросети, а также уделить внимание безопасности детей.

Ранее, 4 июля, синоптики спрогнозировали сильные осадки на территории Приморского края в связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря. В реках сформируется дождевой паводок.