Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

В МЧС предупредили о надвигающемся шторме в Азовском море

ГУ МЧС: в Азовском море ожидается шторм, объявлено штормовое предупреждение
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовое предупреждение объявили в Таганрогском заливе Азовского моря на ближайшие три дня. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в течение суток 8 и 9 июля, ночью и утром 10 июля 2023 года по восточной половине Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе, местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра при грозах 20-25 м/с. Высота волн в открытой части моря — от 0,7 до 1,2 м», — говорится в сообщении.

Специалисты спасательных служб порекомендовали при усилении ветра плотно закрыть окна и двери, убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Кроме того, следует подготовиться к отключению электросети, а также уделить внимание безопасности детей.

Ранее, 4 июля, синоптики спрогнозировали сильные осадки на территории Приморского края в связи со смещением активного циклона на акваторию Японского моря. В реках сформируется дождевой паводок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023