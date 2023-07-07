В ФТС сообщили о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России

В первом полугодии 2023 года таможенники зафиксировали более 5,9 тыс. попыток незаконного перемещения физлицами наличных через российскую границу, что на 17% выше показателей аналогичного периода 2022-го. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС) 7 июля.

«Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств в рублевом эквиваленте составил 911,3 млн», — отметили там.

По информации службы, в январе–июне этого года возбуждено 3,6 тыс. дел об административных правонарушениях из-за попыток вывоза валюты сверх установленного предела на общую сумму 423,4 млн рублей (во втором полугодии 2022-го — 3,1 тыс. дел на сумму 308,6 млн рублей).

«В целом основной незаконно перемещаемой валютой являлись российский рубль, доллары США, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. Чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а ввозились из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана», — добавили в ФТС.

С начала года таможенники возбудили 39 уголовных дел по статье о контрабанде наличных (ст. 200.1 УК РФ) и почти 5,9 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных).

«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — объяснили в службе.

С марта 2022 года временно запрещено вывозить валюту свыше $10 тыс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позднее, 15 октября, Центробанк РФ получил разрешение давать гражданам право на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс.