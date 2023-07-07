Закредитованным заемщикам помогут с задолженностью по ипотеке

В России более 2 тыс. заемщикам предложили комплексное урегулирование задолженности в рамках пилотной программы, которую запустил ДОМ.РФ. Об этом управляющий директор госкомпании Светлана Некрасова сообщила на Финансовом конгрессе Банка России.

По ее словам, программа разработана для заемщиков, у которых есть кредитные обязательства перед разными кредиторами и при этом есть сложности с погашением ипотеки перед ДОМ.РФ. Комплексное урегулирование долга предполагает, что несколько кредиторов вырабатывают совместное решение и устанавливают для заемщика посильный платеж по всем имеющимся обязательствам. Первые сделки по комплексному урегулированию долгов уже проведены ДОМ.РФ.

«Сегодня мы видим разные подходы у кредиторов в урегулировании подобных вопросов. Есть банки, которые концентрируются на реструктуризации своего кредита и не принимают участие в комплексных мероприятиях. Есть обратная ситуация — когда у банков активная позиция, открытость и готовность рассматривать вопрос всесторонне. Мы нацелены на включение в процесс как можно большего числа участников рынка», — отметила Некрасова.

Итоги пилотной программы планируется обсудить на стратегической сессии, которая пройдет на площадке ДОМ.РФ 27 июля с участием представителей Банка России и организаций, которые могут выдавать кредиты и займы. На сессии будут рассмотрены практические кейсы для решения проблем закредитованных заемщиков. Также участники мероприятия выработают предложения по дальнейшему развитию Стандарта комплексного урегулирования задолженности.

В пресс-службе ДОМ.РФ рассказали, что в 2022 году госкомпания приняла участие в разработке данного стандарта. Его внедрение позволяет сделать взаимодействие между заемщиками и кредиторами прозрачным — это способствует повышению качества кредитных портфелей и развитию рынка в целом.