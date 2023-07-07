Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%
Сюжет:

Для жителей Киева открыли курсы «национального сопротивления»

0
Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей столицы Украины начали записывать на учения по подготовке к «национальному сопротивлению». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили на сайте Киевского городского совета.

«Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям», — говорится в сообщении.

В программу входят основы минно-взрывной безопасности, правила обращения с оружием и с взрывоопасными предметами, стрелковая подготовка и защита от оружия массового поражения, действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Проводить обучение будут работники департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки.

Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как приближение саммита НАТО в Вильнюсе сказывается на ситуации в зоне СВО

Ранее в этот день бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил планы Киева подготовить население к «нацсопротивлению». По его словам, Украина хочет продемонстрировать хоть какую-то активность перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023