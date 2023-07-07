Жителей столицы Украины начали записывать на учения по подготовке к «национальному сопротивлению». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщили на сайте Киевского городского совета.

«Занятия будут проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям», — говорится в сообщении.

В программу входят основы минно-взрывной безопасности, правила обращения с оружием и с взрывоопасными предметами, стрелковая подготовка и защита от оружия массового поражения, действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Проводить обучение будут работники департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки.

Ранее в этот день бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил планы Киева подготовить население к «нацсопротивлению». По его словам, Украина хочет продемонстрировать хоть какую-то активность перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.