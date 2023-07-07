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Эксперт объяснила преимущество разработки стандартов для модульных домов

Эксперт Магилина: появление стандартов возведения модульных домов повлияет на выдачу ипотеки
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Фото: TASS/dpa/Britta Pedersen
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Банки, работающие в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ипотеке, обещают, что по мере появления стандартов строительства станет гораздо проще кредитовать покупателей строящихся загородных домов, так как финорганизациям станет более понятен объект залога. Об этом 7 июля рассказала «Известиям» управляющий партнер NORDHUS Ольга Магилина, объясняя необходимость разработки стандартов возведения модульных зданий.

Она уточнила, что пока покупатель ИЖС всё еще существенно дискриминирован банками по сравнению с покупателем квартиры в многоэтажке.

«С другой стороны, излишняя стандартизация может затормозить развитие рынка. Ведь тот продукт, который существует на рынке сейчас, создавался архитекторами, проектировщиками и инженерами еще несколько лет назад. А тот продукт, который будет востребован завтра, — еще только создается, и стандартизировать «дом завтрашнего дня» просто невозможно», — отметила Магилина.

Как объяснила эксперт, модульные дома производятся на заводе сразу «в объеме» и доставляются к месту сборки практически готовыми, поэтому имеют ограничения к размеру модуля из-за их транспортировки.

«Однако такие дома монтируются на земельном участке за один-три дня и, при желании, сразу с финишной отделкой интерьера, которая может быть выполнена на заводе», — добавила она.

В основном такие здания площадью до 50 кв. м.

Возведут в кубик: в России появятся стандарты для модульных домов
Технологии быстрого строительства зданий будут использовать при восстановлении новых регионов

Как ранее в этот день рассказали «Известиям» в Минстрое, в РФ разработают стандарты возведения модульных зданий. Эта технология позволяет максимально быстро и дешево строить дома и социальные объекты, что особенно актуально для восстановления новых российских регионов, подчеркнули в ведомстве.

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