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Утильсбор на ввозимые перекупщиками в Россию транспортные средства вырастет с августа

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С 1 августа вырастет утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли РФ в пятницу, 7 июля.

В ведомстве уточнили, что повышение утильсбора не коснется граждан, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для них сохранится механизм льготного тарифа. Они будут платить 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.

При этом в ведомстве уточнили, что полную ставку утильсбора необходимо будет уплачивать тем, кто ввезет импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирует перепродать его в России в течение одного года с даты ввоза. После оплаты полного сбора машина может быть зарегистрирована на нового собственника. Кроме того, полный размер утильсбора будет уплачиваться, если физлицо ввозит в страну более одного автомобиля за год (начиная со второй машины).

Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза.

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В АвтоВАЗе назвали индексацию утильсбора на авто шагом для стимулирования инвестиций. Отмечается, что сбор позволит сохранить более 1 млн рабочих мест в автопроме.

В свою очередь, автозавод «Москвич» также поддержал индексацию утильсбора для машин. Завод сообщил, что последние три года не было повышения утилизационного сбора и эта мера позволит защитить российский рынок.

Ранее, 1 июня, издание «Ведомости», ссылаясь на гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и президента АвтоВАЗа Максима Соколова, написало, что российские производители автомобилей обратились к властям с просьбой повысить утилизационный сбор на иностранные машины.

Когогин отметил, что нынешний размер утилизационного сбора перестал сдерживать импортеров, что ставит отечественных производителей под угрозу экспансии брендов из КНР на рынке РФ. Он также заявил, что если Минпромторг пойдет навстречу автопроизводителям, то КамАЗ заморозит цены на самосвалы и седельные тягачи до конца 2023 года.

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