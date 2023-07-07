Электросамокатчик сбил женщину с ребенком в центральном парке Рязани

В Рязани в Центральном парке культуры и отдыха подросток на электросамокате сбил женщину с ребенком. ДТП произошло 6 июля.

Пострадали 25-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. У женщины ссадины коленных суставов, у девочки подозревают сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, уточняет 62INFO.ru.

В свою очередь, в региональной Госавтоинспекции РИА «7 новостей» сообщили, что 15-летний подросток двигался на самокате по тротуару, когда совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщина обращалась за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что врачи областной больницы в Солнечногорске спасли 14-летнюю девочку, которая упала с самоката. Пациентка обратилась за помощью только через два часа после падения. Компьютерная томография показала повреждение почки. Она оказалась полностью размозжена, ее пришлось удалить.