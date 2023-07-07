Призывавший убивать солдат РФ финский спикер Халла-ахо выдвинулся в президенты

В Финляндии свою кандидатуру на пост президента выдвинул спикер парламента страны и бывший председатель партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который призывал убивать военных России. Заявление о выдвижении европарламентарий 7 июля опубликовал на своем канале в YouTube.

«Если «Истинные финны» хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов», — заявил спикер.

Во время записи видео Халла-ахо сказал, что у него достаточно знаний в области политики и присутствует понимание, каким должен быть глава государства.

Тем временем социологические опросы демонстрируют, что спикер парламента не пользуется уважением у местных жителей. «Истинные финны» выберут своего кандидата в августе 2023-го, первый тур выборов состоится 28 января 2024 года.

Как стало известно 21 июня, Халла-ахо избрали спикером финского парламента. Тайное голосование проводили дважды, так как в первый раз число участников не совпало с количеством депутатов, которые находились в зале. Халла-ахо набрал 134 голоса из 200 возможных.

С призывом к убийству солдат российской армии финский спикер выступил 10 января. Он также заказал надпись «За свободу Финляндии» на украинском снаряде через специальный сервис.