Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

В Турции в отеле избили российского туриста

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В турецком городе Аланья в отеле Noxinn Deluxe избили российского туриста. Соответствующие кадры 7 июля распространили в социальных сетях и Telegram-каналах.

Жена пострадавшего рассказала туристическому Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что во время отдыха в супругов дважды с балкона бросили бутылки с водой. В этой связи они пожаловались администрации отеля, однако там оставили инцидент без должной реакции. В результате разразился конфликт.

Тогда женщина вновь попросила вмешаться сотрудников гостиницы, один из работников якобы замахнулся на женщину, а ее муж заступился. В результате завязалась драка, мужчину избили трое. Пострадавшего госпитализировали.

Администрация отеля не комментировала этот инцидент, пишет «Газета.Ru».

Во глубине туристских дум: россияне вновь начали покупать туры заранее
Эксперты назвали топ стран и обозначили тенденции

Ранее, 23 июня, россиянин сообщил, что на него в Египте напал турист из Польши. По словам мужчины, отдыхающий оскорбил его семью, а затем попытался избить его в отеле. Так, когда ребенок россиянина прошел мимо польского туриста, тот начал нелестно отзываться о гражданах РФ и кричать на детей. Мужчина отметил, что «дело чуть не дошло до поножовщины», однако его остановила жена.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023