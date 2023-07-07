В Турции в отеле избили российского туриста

В турецком городе Аланья в отеле Noxinn Deluxe избили российского туриста. Соответствующие кадры 7 июля распространили в социальных сетях и Telegram-каналах.

Жена пострадавшего рассказала туристическому Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что во время отдыха в супругов дважды с балкона бросили бутылки с водой. В этой связи они пожаловались администрации отеля, однако там оставили инцидент без должной реакции. В результате разразился конфликт.

Тогда женщина вновь попросила вмешаться сотрудников гостиницы, один из работников якобы замахнулся на женщину, а ее муж заступился. В результате завязалась драка, мужчину избили трое. Пострадавшего госпитализировали.

Администрация отеля не комментировала этот инцидент, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 23 июня, россиянин сообщил, что на него в Египте напал турист из Польши. По словам мужчины, отдыхающий оскорбил его семью, а затем попытался избить его в отеле. Так, когда ребенок россиянина прошел мимо польского туриста, тот начал нелестно отзываться о гражданах РФ и кричать на детей. Мужчина отметил, что «дело чуть не дошло до поножовщины», однако его остановила жена.