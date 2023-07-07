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Два очага кори зарегистрировали в Липецкой области

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Управление Роспотребнадзора по Липецкой области зарегистрировал два очага кори на территории региона. В одном очаге один заболевший, в другом — четыре, в том числе дети.

В ведомстве GOROD48 уточнили, что оба очага связаны с завозом инфекции из других административных территорий. Лица, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением медиков. Новых случаев кори пока не выявлено.

С конца июня в Липецкой области зафиксировали пять случаев заболевания корью. По словам главврача Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрея Филатова, которые приводит Lipetskmedia, корью заболели двое взрослых, 19 лет и 21 года, и трое детей в возрасте от 4 месяцев до 2 лет.

Все они не были привиты от кори. Инфекцию в регион привезли из московской и Волгоградской областей. Больные находятся в стационаре. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее, 19 июня, Александр Семенов, доктор биологических наук, директор Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора, заявил, что зафиксированные в последние месяцы в нескольких российских регионах случаи заболевания корью связаны с общим ослаблением коллективного иммунитета населения в период пандемии COVID-19.

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