Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё на юге страны. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

«Добро пожаловать обратно в Мальмё! Мальмё примет «Евровидение» в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

Мальмё выбран по итогам тщательного отбора городов. Особое внимание обращалось на технические возможности для проведения конкурса, перспективу размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов, а также на инфраструктуру.

Заинтересованность в проведении конкурса также проявили несколько других шведских городов, в их числе были Стокгольм, Гётеборг и Эрншёльдсвик.

Исполнительный продюсер «Евровидения-2024» Эбба Адилссон отметила, что после конкурса 2013 года в Мальмё появилось больше современных мест для встреч. Финал конкурса пройдет в спортивном комплексе «Мальмё-Арена» 11 мая, полуфиналы пройдут в том же месте 7 и 9 мая.

Победителем «Евровидения-2023», который проходил в британском Ливерпуле, стала шведская певица Лорин. По этому случаю Швеция проводит у себя музыкальный конкурс.

Швеция принимала «Евровидение» шесть раз, в том числе три раза в Стокгольме, два — в Мальмё и один — в Гётеборге.