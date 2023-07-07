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Кириенко выступил на закрытии заезда «Ты тоже можешь стать легендой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 7 июля, выступил на закрытии образовательного заезда «Ты тоже можешь стать легендой» арт-кластера «Таврида».

«Мечта передается только от человека к человеку, никак по-другому. Для того, чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которая горит в ваших сердцах, передавалась вашим ученикам и подопечным. Ведь для того, чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело свое собственное. Я верю, что ваши сердца горят», — подчеркнул он на церемонии.

Заезд проходил с 1 по 7 июля и был приурочен к Году педагога и наставника, который объявил российский президент Владимир Путин. Форум организовали для молодых учителей, преподавателей, педагогов допобразования, студентов педагогических направлений подготовки и советников по воспитательной работе. В общей сложности здесь собрались 382 человека, также 75 экспертов и 29 артистов.

В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы.

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3 июля на «Тавриде» представили образовательную программу, посвященную созданию и развитию сильного личного бренда. Проект нацелен на авторов, блогеров, дизайнеров и иных представителей креативных профессий.

В тот же день со сцены были прочитаны стихотворения, посвященные военным РФ, которые находятся в зоне спецоперации, и жителям Луганской и Донецкой народных республик (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

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