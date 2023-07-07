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В США задержали пытавшуюся проникнуть в дом Тейлор Свифт женщину

TMZ: в США полицейские задержали женщину, которая пыталась проникнуть в дом певицы Тейлор Свифт
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Фото: соцсети
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Сотрудники полиции задержали женщину, которая пыталась проникнуть в дом певицы Тейлор Свифт в американском штате Род-Айленд. Об этом в пятницу, 7 июля, пишет TMZ.

В полиции сообщили таблоиду, что арестована 54-летняя Кимберли Мейер. Охрана Свифт попросила ее держаться подальше от дома певицы, однако женщина отказалась покинуть территорию частной собственности. После этого была вызвана полиция. Нарушительнице предъявили соответствующее обвинение, однако освободили из-под стражи. Суд назначен на 14 июля.

Источник портала также уточнил, что неизвестно, была ли сама Свифт в это время дома.

В мае сообщалось, что певица во время концерта в Филадельфии прервала концерт, чтобы сделать замечание охраннику, который агрессивно себя вел с фанаткой звезды. Как выяснилось позже, несколько ее фанатов также столкнулись с агрессивным поведением того же самого охранника.

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