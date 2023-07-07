Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США

Первое лекарство от болезни Альцгеймера окончательно одобрили в США. Об этом 6 июля сообщило управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств министерства здравоохранения страны на сайте.

«Лекарство против <...> болезни Альцгеймера показало клиническую эффективность», — отметила представитель ведомства Тереза Бураккио.

Препарат стал первым средством, который не только борется с симптомами болезни Альцгеймера, но и помогает ее замедлить. Лекарство будет выпускаться под названием «Леканемаб» (коммерческое название Leqembi).

Как отметила Бураккио, исследование, проведенное специалистами ведомства, подтвердило безопасность и эффективность лекарства для граждан, страдающих болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Под эту категорию людей попадает примерно 1/6 от общего количества пациентов с данным расстройством. Всего в США от болезни Альцгеймера страдают более 6,5 млн человек.

В июне врач-невролог Марина Аникина назвала возможные признаки развития болезни Альцгеймера. Первыми симптомами развивающегося расстройства могут оказаться выраженная тревога и депрессия. Специалист рекомендовала обратиться к врачу, если больше месяца есть стойкое снижение настроения, мотивации, а также подавленность.

В марте исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что практикующие длительный послеобеденный сон люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера. Эксперимент длился 14 лет. В нем участвовали 1,4 тыс. добровольцев. Спустя шесть лет у 24% из них обнаружили признаки развития деменции.

Болезнь Альцгеймера — самый распространенный тип деменции, при котором головной мозг не выполняет свои функции должным образом. Расстройство вызывает проблемы с памятью, мышлением, а также поведением.