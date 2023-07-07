После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве. Об этом она рассказала 7 июля «РИА Новости».
«Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Сейчас я еду давать показания как потерпевшая», — рассказала она.
О нападении на Пономареву рассказали 6 июля в Адвокатской палате Московской области. Она сидела вместе с подругой на остановке на Рублевском шоссе, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката повреждена сетчатка глаз.
По словам женщины, ей ранее поступали угрозы с фотографиями родных, ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке.
7 июля Пономарева рассказала, что поводом для нападения стало дело задержанного за получение взятки в размере 13 млн рублей судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова, по которому она проходила в качестве свидетеля.