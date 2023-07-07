Первую женскую православную гимназию откроют в Самаре

В Самаре в сентябре откроется первая женская православная гимназия. Она разместится при Иверском женском монастыре. Там в 1889 году работала церковноприходская школа для девочек.

Как пишет НИА «Самара», образовательная деятельность в гимназии будет отвечать требованиям государственных образовательных стандартов. Приоритетом станет воспитание. Для этого в гимназии разработали комплекс внеурочных занятий.

Набор в православную гимназию продолжается.

Ранее сообщалось, что в Самарской области музыкальные школы в 2022 году получили более 200 инструментов. Также школам предоставили новое оборудование и учебную литературу. Речь идет о 10 самарских школах, а также о Детской школе искусств Кинель-Черкасского района и Школе искусств им. М.А. Балакирева в Тольятти.