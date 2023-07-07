Электронная очередь на границах РФ для грузовиков — как будет работать новая система
С сентября 2023 года на российских границах вводится электронная очередь для грузовиков. Таким образом планируется сократить время ожидания для выезжающих. «Известия» рассказывают, как будет работать новый механизм и на что обратить внимание водителям грузового транспорта.
Где на границах вводится электронная очередь в 2023 году
Как уточнили в Минтрансе РФ, речь идет о наиболее загруженных пунктах пропуска в части грузового трафика:
- «Забайкальск» на границе с Китаем;
- «Бугристое» на границе с Казахстаном;
- «Чернышевское» на границе с Литвой.
Полный перечень пунктов будет определен правительством позже. Предполагается, что введение системы резервирования очереди позволит обеспечить контроль и порядок, а также избегать скопления транспорта на дорогах.
Как забронировать время пересечения границы в 2023 году
В 2023 году для грузоперевозчиков доступно бронирование через сервис на сайте ФГКУ «Росгранстрой». Сервисом можно воспользоваться бесплатно. Для оформления места нужно создать учетную запись с логином и паролем и выбрать удобную дату и время пересечения границы.
Кроме того, услуга бронирования доступна через терминалы самообслуживания, которые будут установлены в специально отведенных местах на площадке-накопителе или на подъездном участке дороги.
С 2024 года бронирование станет доступным через портал госуслуг для граждан РФ и через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для иностранных граждан.
Электронная очередь на границе России в 2023 году — как работает
На площадку необходимо прибыть за три часа до зарезервированного времени. В пункте пропуска «Забайкальск» действует модель с постом контроля.
Необходимо дождаться, пока на табло появится госномер транспортного средства. Это послужит сигналом для выезда с площадки или поста контроля. На выезде номер грузовой машины считывают видеокамеры. После идентификации шлагбаум поднимается, и транспортное средство направляется к выезду с пункта пропуска, пересекая границу.
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