Электронная очередь на границах РФ для грузовиков — как будет работать новая система

С сентября 2023 года на российских границах вводится электронная очередь для грузовиков. Таким образом планируется сократить время ожидания для выезжающих. «Известия» рассказывают, как будет работать новый механизм и на что обратить внимание водителям грузового транспорта.

Где на границах вводится электронная очередь в 2023 году

Как уточнили в Минтрансе РФ, речь идет о наиболее загруженных пунктах пропуска в части грузового трафика:

«Забайкальск» на границе с Китаем;

«Бугристое» на границе с Казахстаном;

«Чернышевское» на границе с Литвой.

Полный перечень пунктов будет определен правительством позже. Предполагается, что введение системы резервирования очереди позволит обеспечить контроль и порядок, а также избегать скопления транспорта на дорогах.

Как забронировать время пересечения границы в 2023 году

В 2023 году для грузоперевозчиков доступно бронирование через сервис на сайте ФГКУ «Росгранстрой». Сервисом можно воспользоваться бесплатно. Для оформления места нужно создать учетную запись с логином и паролем и выбрать удобную дату и время пересечения границы.

Кроме того, услуга бронирования доступна через терминалы самообслуживания, которые будут установлены в специально отведенных местах на площадке-накопителе или на подъездном участке дороги.

С 2024 года бронирование станет доступным через портал госуслуг для граждан РФ и через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для иностранных граждан.

Электронная очередь на границе России в 2023 году — как работает

На площадку необходимо прибыть за три часа до зарезервированного времени. В пункте пропуска «Забайкальск» действует модель с постом контроля.

Необходимо дождаться, пока на табло появится госномер транспортного средства. Это послужит сигналом для выезда с площадки или поста контроля. На выезде номер грузовой машины считывают видеокамеры. После идентификации шлагбаум поднимается, и транспортное средство направляется к выезду с пункта пропуска, пересекая границу.

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