Ребенок и семь взрослых пострадали в ДТП в Астраханской области

Ребенок и семь взрослых получили травмы в аварии с участием двух легковых машин возле поселка Лиман Астраханской области, сообщили 7 июля в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

О ДТП стало известно в 12:17 мск. Пострадавших пришлось доставать из смятых автомобилей. Для этих целей привлекли четырех спасателей и специальную технику.

На кадре с места происшествия, опубликованном МЧС, видно, что одна из машин после аварии оказалась в кювете.

Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

В этот же день стало известно о столкновении двух автомобилей в Волгоградской области. В результате аварии погибло четыре человека, включая ребенка, которому не исполнилось одного года. Авария произошла около 6:30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области. В ДТП столкнулись автомобили «ВАЗ» и Lada Largus.