Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о провале попыток ряда стран создать сложности для России
Мир
МИД РФ заявил о давлении Запада на союзников России с целью передать оружие Киеву
Мир
Страны НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины на саммите в июле
Мир
Посол РФ назвал намерение США поставить Киеву кассетные боеприпасы жестом отчаяния
Общество
Между Крымом и портом Кавказ поставили большой десантный корабль
Мир
Дерипаска предрек час расплаты США за санкционный раж в течение трех лет
Мир
НАТО планирует привести 300 тыс. военных в Европе в повышенную готовность
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательной норвежскую НКО Human Rights House
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Мир
Генпрокуратура РБ опубликовала список нацистских преступников и их пособников
Мир
Генсек НАТО отметил отсутствие позиции блока по поставкам Киеву кассетных боеприпасов
Авто
Минпромторг сообщил об индексации утильсбора на ввозимые авто с 1 августа

Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Sky News: дочь Де Ниро назвала причиной смерти 19-летнего сына таблетки с фентанилом
0
Фото: Global Look Press/Spaziani/Rocco Spaziani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внук американского актера Роберта Де Ниро 19-летний Леандро Де Ниро Родригес умер после того, как ему продали таблетки с фентанилом. Об этом 7 июля сообщила мать молодого человека и старшая дочь актера Дрена Де Ниро, сообщает телеканал Sky News.

«Кто-то продал ему таблетки с фентанилом. И они знали, что там есть фентанил, однако продали их ему. Эти люди всё еще продают их, и кто-то по-прежнему покупает у них эту гадость. А моего сына больше нет, и это навсегда», — написала 51-летняя женщина в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дрена Де Ниро является приемной дочерью Роберта Де Ниро. Он удочерил ее после женитьбы на ее матери Дайан Эбботт в 1976 году.

Леандро Де Ниро снимался в эпизодических ролях, в том числе в фильме «Звезда родилась» 2018 года.

Всадник на бледном коне: политика и экономика опиоидной эпидемии в США
Число смертельных передозировок фентанилом бьет новые рекорды

О смерти Леандро Де Ниро стало известно 3 июля. Как отметила тогда его мать, сын был ее радостью и самым настоящим из того, что было в ее жизни. Сам 79-летний Роберт Де Ниро поблагодарил всех за соболезнования, поступившие в адрес их семьи, и попросил дать возможность родственникам пережить свое горе в уединении.

Ранее, 3 марта, американка Ребекка Кисслинг, которая рассказала в конгрессе о смерти своих детей от наркотиков с фентанилом, возмутилась реакцией президента США Джо Байдена на ее беду. Байден посмеялся над обвинениями женщины в свой адрес после гибели подростков, отметив, что такие наркотики появились в стране не в его президентский срок, а гораздо раньше.

Гражданка США выразила мнение, что Байдена необходимо привлечь к ответственности, заявив, что он поглумился над ее горем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023