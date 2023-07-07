Стала известна причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Внук американского актера Роберта Де Ниро 19-летний Леандро Де Ниро Родригес умер после того, как ему продали таблетки с фентанилом. Об этом 7 июля сообщила мать молодого человека и старшая дочь актера Дрена Де Ниро, сообщает телеканал Sky News.

«Кто-то продал ему таблетки с фентанилом. И они знали, что там есть фентанил, однако продали их ему. Эти люди всё еще продают их, и кто-то по-прежнему покупает у них эту гадость. А моего сына больше нет, и это навсегда», — написала 51-летняя женщина в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дрена Де Ниро является приемной дочерью Роберта Де Ниро. Он удочерил ее после женитьбы на ее матери Дайан Эбботт в 1976 году.

Леандро Де Ниро снимался в эпизодических ролях, в том числе в фильме «Звезда родилась» 2018 года.

О смерти Леандро Де Ниро стало известно 3 июля. Как отметила тогда его мать, сын был ее радостью и самым настоящим из того, что было в ее жизни. Сам 79-летний Роберт Де Ниро поблагодарил всех за соболезнования, поступившие в адрес их семьи, и попросил дать возможность родственникам пережить свое горе в уединении.

Ранее, 3 марта, американка Ребекка Кисслинг, которая рассказала в конгрессе о смерти своих детей от наркотиков с фентанилом, возмутилась реакцией президента США Джо Байдена на ее беду. Байден посмеялся над обвинениями женщины в свой адрес после гибели подростков, отметив, что такие наркотики появились в стране не в его президентский срок, а гораздо раньше.

Гражданка США выразила мнение, что Байдена необходимо привлечь к ответственности, заявив, что он поглумился над ее горем.