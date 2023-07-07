Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа

Российский артист Филипп Киркоров сменил имидж и 7 июля опубликовал первое фото нового образа в социальных сетях. Теперь у него короткая стрижка и темная борода.

Певец уже несколько дней находится на отдыхе в Греции. На снимке он позирует на пляже одного из отелей. Для отдыха он выбрал яркий костюм от Dolce & Gabbana. Свой образ исполнитель решил дополнить кепкой и солнцезащитными очками.

В комментариях поклонники артиста отметили его новый имидж. В комментариях к фото пользователи написали: «Очень молодежно и жарко», «Ну прям юноша», «Из старика в брутального мужчину», уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 1 июля, сын Киркорова Мартин представил в Москве первую коллекцию одежды в свой день рождения. 11-летний мальчик стал соавтором коллекции модного дома «Аника Керимова», а вдохновлялся, как он рассказал «Известиям», сестрой Аллой-Викторией и фильмом «Круэлла».