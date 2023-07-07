Диетолог предостерегла от ранней покупки арбузов

Диетолог Елена Соломатина предостерегла в пятницу, 7 июля, от покупки слишком ранних арбузов. По словам специалиста, как правило, арбузы вызревают во второй половине августа при хорошей погоде. Существуют и более ранние сорта, но есть риск, что в них будет повышено количество нитратов, потенциально опасных для некоторых групп людей.

«Конечно, есть ягоды, выращенные с их применением, но их не так много», — сказала диетолог в беседе с Lenta.Ru.

Арбузы с повышенным содержанием нитратов могут быть опасны для детей, беременных женщин и пожилых людей, уточнила специалист.

«Вообще арбузы очень полезны. Там много полезной клетчатки, магния, аминокислот, которые выводят соли мочевой кислоты, молочную кислоту. Также в этой ягоде много калия, она оказывает мочегонное действие, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — рассказала специалист.

Также диетолог рекомендовала ориентироваться при выборе арбуза на его внешние характеристики: ягода не должна быть слишком крупной и блестящей.

«Также смотрите на желтое пятно: чем ярче оно будет, тем лучше. А вот сухой хвостик, кстати, может говорить не только о том, что арбуз созрел, но и о том, что он просто слишком долго лежал», — заключила она.

Накануне кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что арбузы, представленные на продажу в России в июне, привезены, как правило, из Ирана, Египта, Израиля и других стран. Такие плоды снимают с грядки раньше естественного созревания, чтобы не повредить их при длительной перевозке. В результате плоды дозревают в пути. Однако в отличие от ранних российских арбузов они не вредят здоровью.