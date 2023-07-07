Женщина нашла в подмосковном лесу два трупа

Женщина, прогуливаясь в Жуковском парке возле площадки для метания ядер, обнаружила два трупа. Тела принадлежали мужчине и женщине, сообщил в пятницу, 7 июля, источник «Известий».

Жительница по имени Елизавета 6 июля обратилась в экстренные службы. Она отметила, что на вид умершим было примерно 30–40 лет.

Прибывшие полицейские установили, что это были 38-летняя жительница Алушты Аревик Е. и 34-летний мужчина из Ахтубинска Евгений Ф. Телесных повреждений на трупах не обнаружили.

По предварительной информации, смерть пары наступила от передозировки неизвестным веществом.

По факту обнаружения двух тел проводится проверка.

Ранее, 3 июля, мумию, висевшую на дереве, обнаружил житель поселка Спортбазы в поселении Щаповское. Специалисты установили, что тело мужчины провисело на высоте примерно 5–10 м около двух-трех лет.