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Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за пробок

Москвичам порекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за пробок 7 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичам рекомендуется в вечерний час пик в пятницу пользоваться общественным транспортом из-за пробок. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила 7 июля со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Час пик начнется рано — в 16:00. Если не успеете уехать за город до 16:30, стоит отложить время выезда до 19:30–20:00. В самые загруженные часы передвигаться по городу быстрее на метро», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве уточнили, что плотное движение наблюдается на внутренней стороне 61 км МКАД, на внутренней стороне 28 км МКАД и на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Бережковского моста.

Основные затруднения на столичных дорогах связаны с ремонтными работами.

Местами в городе идет дождь, из-за этого скорость движения снижается и растет риск попасть в мелкое ДТП, отметили в ведомстве.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре предупредили, что в пятницу, 7 июля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, а в отдельных районах гроза и град, сообщается на сайте kp.ru.

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