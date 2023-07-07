Крышу дома в Татарстане превратили в трибуну на ралли-рейде «Шелковый путь»

Во время ралли-рейда «Шелковый путь» зрители наблюдают за заездами с крыш домов. Обстановку во время гонок 7 июля показал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Большая часть гонки проходит вдали от глаз болельщиков, поэтому там, где к трассе можно подобраться, любители автоспорта выбирают лучшие ракурсы и смакуют каждый момент», — рассказал он.

7 июля проходит первый этап «Шелкового пути» между Казанью и Уфой. Дистанция составляет 606 км, длина скоростного спецучастка — 142 км.

Накануне на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля прошла церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь». В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

«Шелковый путь» проходит в 13-й раз. Ралли-рейд продлится до 15 июля и завершится в Москве. Экипажи преодолеют 5230 км дистанции, из которых 2350 км будут скоростными спецучастками. Маршрут пройдет по 13 российским субъектам.