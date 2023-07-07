Генпрокуратура РБ опубликовала список нацистских преступников и их пособников

Генеральная прокуратура Белоруссии опубликовала список немецких преступников и их пособников, совершивших убийства мирных граждан на территории республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщило ведомство на своем сайте.

Работники прокуратуры изучили тысячи архивных документов, было допрошено почти 17 тыс. свидетелей и очевидцев преступлений нацистов и их пособников, сообщает ведомство. Генпрокуратура республики также направила 28 государствам просьбы о правовой помощи, в том числе для установления точных данных указанных в списке лиц, говорится на сайте.

«Изучив данный список, не остается сомнений в надуманности отказов отдельных западноевропейских стран в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа под предлогом «причинения вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан», — уточнили в белорусском ведомстве.

22 июня госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил работу двух стран по установлению преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что народы России, Белоруссии и других наций со всего Советского Союза прошли через испытания войной и вместе сплоченно боролись с врагом.

В тот день стало известно, что в белорусском городе Бресте состоялась презентация книги «Срока давности не имеют». На мероприятии генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в основу книги легли собранные следователями и прокурорами России и Белоруссии материалы о событиях массового истребления советских людей в годы ВОВ.

В марте суд признал геноцидом убийства жителей Белгородской области в 1941–1943 годах. В конце января преступления нацистов признал геноцидом Ставропольский краевой суд. Отмечалось, что жертвами фашистов стали 28 тыс. жителей региона.