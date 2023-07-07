Ульяновская область получит грант на создание семейных МФЦ

Ульяновская область получит поддержку от федерального центра при создании семейных многофункциональных центров. Регион выиграл конкурс и получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году гранты получили 32 региона, в том числе и Ульяновская область. По словам главы региона Алексея Русских, которые приводит ulpravda.ru, сумма федерального финансирования составляет 9 млн рублей. Губернатор поручил областному министерству социального развития предусмотреть региональное софинансирование.

Первые семейные МФЦ откроются в Ульяновске. В них семьи смогут получить помощь в режиме одного окна, и при обращении им не придется собирать дополнительные справки. Специалисты помогут в решении проблем, в том числе в организации программы реабилитации или социальной адаптации для ребенка, поиске работы, обучении детей.