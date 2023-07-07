В ГД отреагировали на план НАТО утвердить многолетний пакет поддержки Украины

Запад готов делать всё что угодно, чтобы не приглашать Украину в НАТО. Об этом 7 июля заявил депутат Госдумы Алексей Канаев.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО на саммите блока в Вильнюсе 11–12 июля утвердят многолетний пакет помощи Украины, который позволит ей приблизиться к членству в альянсе.

«Страны НАТО уже не знают, в какую формулу, какими словами облачить прямой отказ Украине во вступлении в состав НАТО. Сейчас предлагается формула долгосрочной поддержки. <…> Сейчас можно обещать всё что угодно, а реально всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с проведением российской спецоперации», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

5 июля военно-политический блок подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое его заседание на уровне глав государств состоится на саммите 12 июля.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» сказал, что совет Украина – НАТО является ответом на обиды украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящая встреча альянса не удовлетворит ожидания украинского общества. Он отметил, что знает: «Некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.