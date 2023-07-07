В России в июне на 76% выросли продажи новых автобусов

По итогам июня количество проданных новых автобусов в России увеличилось на 76% по сравнению с первым месяцем лета 2022 года. Об этом 7 июля сообщают аналитики «Автостата».

Всего за месяц в стране реализовали 1,6 тыс. новых автобусов. Без малого 30% (455 автомобилей) пришлось на российские «ПАЗы», что позволило отечественному производителю закрепить лидерство в сегменте.

Кроме того, в пятерку самых популярных автобусов вошли такие производители, как Yutong (341 автобусов), «ЛиАЗ» (250 автобусов), NEFAZ (157 автобусов) и Volgabus (80 автобусов).

Самой популярной моделью среди автобусов в июне стал ПАЗ 3204 ― 229 экземпляров. На втором месте находится ― NEFAZ 5299 (157 автобусов), на третьем ― ЛиАЗ 5292 (131 автобус). Кроме того, спросом пользовались такие автобусы, как Yutong ZK6122H9 и PAZ 3205 ― 125 и 124 машины соответственно.

4 июля стало известно, что в минувшем июне в России реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей АвтоВАЗа, что на 272% больше по сравнению с июнем 2022 года.

За месяц в России продали 4258 рестайлинговых Lada Vesta, и это одна из причин июньского рекордного показателя. Также бестселлер компании Granta разошелся в июне тиражом 16 757 единиц, что на 407% больше по сравнению с июнем 2022 года.