МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС (ЗАЭС), там не было обнаружено мин. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство.

Эксперты последние дни осматривали отдельные части ЗАЭС и совершали регулярный обход прилегающей территории. В четверг они проверили широкий участок периметра большого пруда-охладителя станции. По данным агентства, они осмотрели изолирующие ворота, отделяющие пруд-охладитель от того, что осталось от Каховского водохранилища, и ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что экспертам нужен дополнительный доступ к крышам реакторных блоков № 3 и № 4 и части турбинных залов ЗАЭС.

«Я надеюсь, что этот доступ будет предоставлен в ближайшее время. Я буду продолжать сообщать о развитии событий в этом направлении», — добавил он.

Ранее, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал принять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.