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Более 300 народных троп проложат в Подмосковье по программе «Пешком»

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В Московской области обустраивают порядка 300 пешеходных «народных» троп. Работы проводятся по программе «Пешком». Всего же в этом году планируется проложить 585 тропинок.

Председатель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что уже есть тропы, которые полностью завершены, а есть те, которые сейчас активно обустраивают.

Так, в Серебряных Прудах по трем локациям работы завершили, семь троп благоустраивают в Красногорске, в Орехово-Зуево — 13 объектов в процессе обустройства.

Мероприятия проводятся в 37 округах, участвующих в программе. Их должны завершить до октября. Народные тропы будут расположены в тех местах, которые указали местные жители. Такие дорожки доведут до общественно важных мест: поликлиник, школ или детских садов.

Ранее, 4 июля, министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что с января по июнь парки Московской области посетили 34,6 млн человек. По его словам, это на 6,5 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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