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Стали известны сроки выпуска Lada Granta с 16-клапанным мотором

АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Granta с 16-клапанным мотором не раньше осени
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Фото: соцсети
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Российский производитель АвтоВАЗ не собирается приступать к выпуску 16-клапанной версии бестселлера Lada Granta раньше грядущей осени, сообщает 7 июля инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Возобновление сборки более мощной версии Granta произойдет лишь в сентябре, отмечают инсайдеры. Ранее АвтоВАЗ намеревался начать выпуск 106-сильной Lada Granta в июле.

Причиной сорванных сроков стали задержки поставок деталей для 16-клапанных моторов. В условиях нехватки комплектующих АвтоВАЗ сделал выбор в пользу новой Lada Vesta, которая также продается с этим двигателем.

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Ранее, 7 июля, в Санкт-Петербурге открылся первый в стране автосалон Lada Sport, принадлежащий дочерней компании АвтоВАЗа «Лада Спорт». В новом салоне расположена станция технического обслуживания, малярно-кузовной цех — всего 20 постов обслуживания автомобиля. Кроме того, в центре Lada Sport нашлось место и для выставочных стендов, где показаны гоночные Lada и завоеванные на гоночных соревнованиях трофеи.

Сейчас в ассортименте дилера есть лишь одна модель — Lada Granta Drive Active, стоимость которой начинается от 827,9 тыс. рублей.

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