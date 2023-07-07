Тело утонувшего подростка нашли в реке в Красноярском крае

Местные жители обнаружили тело 16-летнего подростка, который утонул в реке Чадобец в Красноярском крае. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.

Трагедия произошла 6 июля. По предварительным данным, юный житель села Тагара приехал с тремя сверстниками на несанкционированный пляж. Молодой человек плохо плавал, поэтому находился на мелководье. В какой-то момент парень зашел на глубину и потерял равновесие. Подростка подхватило течение, которое стало сносить его в место впадения реки в Ангару. 24-летний очевидец пытался спасти парня, но его тоже снесло течением, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

7 июля тело подростка было найдено в 50 м от места происшествия ниже по течению. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин произошедшего.

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