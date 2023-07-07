Более 200 деревьев спилят в Саратове

В Саратове планируют спилить еще около 200 деревьев. В городской администрации состоится заседание комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений. На нем рассмотрят 35 заявок на снос 210 деревьев и обрезку еще более 300. В основном об этом просят районные администрации, муниципальные предприятия, предприниматели и ООО.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», 9 мая от падения ветки в городском парке погибли девятилетняя девочка и 80-летняя пенсионерка. Сейчас парк закрыт, там постепенно проводится вырубка и санитарная обрезка деревьев. Открытие запланировано в конце следующей недели.

В частности, МКУ «Капитальное строительство» предлагает срубить 29 деревьев на Ново-Астраханском шоссе, чтобы подготовить участки к строительству спортивного комплекса «Торнадо». Также спилить деревья из-за строительства дороги на улице Романтиков просит городской комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.