Участница «Лидеров России» станет добровольцем в госпитале на передовой СВО

Победительница трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России» Александра Родионова станет добровольцем в госпитале на передовой спецоперации (СВО) по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 7 июля, она рассказала «Известиям».

«Мы все с вами помним начало 2022 года <…> весной пришел призыв волонтерам приехать и помочь детям, находящимся здесь (в зоне СВО. — Ред.). <…> чужих детей не бывает. И, как психолог по образованию, я собралась и с первой гуманитарной миссией «Мы вместе» приехала в Донбасс, в Луганск, поработать с детьми. Провела здесь месяц и после этого я вернулась домой другим человеком», — рассказала собеседница издания.

Девушка поняла, что в Донбассе «другая жизнь».

«Здесь люди, которые восемь лет ждали нас. Здесь люди, которые верят нам, верят России и хотят, чтобы мы были с ними рядом. Я не смогла уже не вернуться сюда, неоднократно приезжала с гуманитарными миссиями, с гуманитарной помощью», — подчеркнула Родионова.

Она начала курировать развитие детского здравоохранения в зоне СВО, выезжать с командировками.

«За этот год действительно мы очень много сделали — и по работе, и по гуманитарной помощи, но сейчас я понимаю, что этого мало. <…> пока здесь не будет мир, пока здесь не будет нормальная, стабильная жизнь, всё, что мы делаем — оно в никуда. И пришло решение прийти сюда добровольцем, работать здесь, остаться здесь до тех пор, пока мы не вернемся с победой», — поделилась участница «Лидеров России».

Девушка отметила, что в настоящее время она является медиком-добровольцем в одном из госпиталей.

«В сложное для страны время наш долг и обязанность — внести свой вклад в приближение мирной жизни. Как это сделать, каждый выбирает сам. За время постоянных поездок в Донбасс я, как и многие другие, увидела, насколько там нужны специалисты любых профессий <…> пришло время и мне уйти на передовую», — заявила Родионова.

В феврале текущего года корреспонденты «Известий» в зоне проведения СВО пообщались с медиками-волонтерами, которые оказывают помощь российским военным.

Светлана работает младшей медицинской сестрой по уходу за больными. Для этого она прошла специальные курсы на базе Смоленского медицинского колледжа. Женщина помогает безвозмездно.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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