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МИД РФ заявил о давлении Запада на союзников России с целью передать оружие Киеву

МИД РФ: Запад и Украина подвергают союзников РФ давлению, пытаясь передать оружие Киеву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные страны давят на союзников России по международным организациям, чтобы организовать передачу вооружения Украине. Об этом 7 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Помимо государств — партнеров и сателлитов стран НАТО и ЕС, таких как Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Япония и некоторых других, которые с энтузиазмом, по собственной воле или по принуждению непосредственно и опосредованно поставляют такую технику и боеприпасы киевскому режиму [президента Украины] Владимира Зеленского, давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», — приводит ее комментарий сайт МИД РФ.

Захарова отметила, что ведутся поиски как советского вооружения, так и современного западного, в том числе самолетов, танков, боевых бронированных машин и средств противовоздушной обороны.

«Призываем наших союзников, партнеров и единомышленников продолжать занимать в подобных вопросах принципиальную позицию и не поддаваться на посулы, заверения и обещания на предмет компенсаций, дивидендов, разного рода послаблений и преференций», — отметила представитель МИД РФ.

По ее словам, соответствующие поставки через подставные фирмы, под предлогом лизинга или временного хранения при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Россией.

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Ранее, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года. Власти страны направили Киеву поставки на сумму €1,65 млрд.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что появление у преступных группировок оружия, которое западные страны поставляли Киеву, является актуальной угрозой мировой безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня заявил, что стране всегда будет не хватать оружия до того момента, пока не закончится конфликт. Министр рассказал, что сейчас больше всего необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника для осуществления контрнаступления. При этом он отметил, что военная помощь поступает в страну каждый день.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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