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Премьер Чехии Фиала: страна поставит Украине боевые вертолеты и боеприпасы

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Прага поставит Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Можно сказать, что в среднем мы ежедневно направляем на Украину по одной единице тяжелой военной техники и несколько тысяч боеприпасов. Мы готовим поставку на Украину боевых вертолетов, боеприпасов», — сказал премьер-министр.

По словам Фиалы, Прага будет и далее активно помогать Киеву во всех сферах.

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Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и далее может рассчитывать на поддержку со стороны республики. По его словам, предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует поддержку Киеву, которая также будет выражена финансово в размере €500 млн, в том числе €5 млн со стороны чешского государства.

Ранее, 6 июля, минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдут зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что 7 июля администрация США объявит об очередном пакете военной помощи Украине, который будет включать кассетные боеприпасы. Ожидается, что стоимость пакета превысит $500 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.

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