Больше 400 участков остаются подтопленными в Иркутской области

Уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться. Работы по восстановлению дорог уже начались в Черемховском районе.

По данным МЧС, подтопление сохраняется на 403 участках в двух садоводствах и 11 населенных пунктах. Из опасной зоны были эвакуированы больше 100 человек. На утро 7 июля подтоплено восемь участков на шести автодорогах. Проезда нет на двух участках дороги Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска в Черемховском районе Также поврежден пешеходный мост в селе Онот.

На особом контроле правительства региона находятся восемь муниципальных районов. В Приангарье действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и Байкальске действует режим чрезвычайной ситуации. Также планируется введение режима ЧС в Черемховском районе и четырех муниципальных образованиях Усольского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Силы и средства дорожной службы Иркутской области и компании-подрядчиков приведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения повреждений.

В регионе сохраняется неблагоприятный прогноз по паводковой ситуации. В реке Ие в районе Тулуна уровень воды может повыситься до 750–780 см, неблагоприятной считается отметка 750 см.