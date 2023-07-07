Мужчина набросился с ножами на полицейских в Кузбассе

Неадекватного мужчину, ранившего двумя ножами двух сотрудников правоохранительных органов при попытке прорваться в отдел полиции Кисилевска Кемеровской области, задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону на сайте 7 июля.

Как сообщил источник «Известий», 32-летний мужчина начал ломиться в дверь к полицейским около 06:00 по местному времени.

«Когда правоохранители попытались задержать неадекватного мужчину, он ранил двух сотрудников и попытался сбежать. Он перепрыгнул через забор и скрылся», — сообщил собеседник.

В ходе нападения оба сотрудника правоохранительных органов получили ранения в плечи. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, злоумышленника удалось задержать.

Мужчину доставили в отдел полиции. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Также, по данным региональных СМИ, задержанный ранее был привлечен к ответственности за наркотики.

3 июля сообщалось, что в Краснодаре в нерабочее время сотрудник правоохранительных органов стал свидетелем стачки двух мужчин, один из которых, находясь в нетрезвом состоянии, угрожал второму охотничьим ружьем. Когда полицейский задержал нарушителя, произошел неконтролируемый выстрел. Страж порядка получил касательное ранение.