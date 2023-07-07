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Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы/М. Денисова
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Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина в пятницу, 7 июля.

«Подготовили театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки. Для детей — театральные постановки и мастер-классы. Так, например, они смогут поучаствовать в боях богатырей и поучиться игре на гуслях», — приводятся в сообщении слова Собянина.

Он добавил, что старшее поколение ждут занятия по рукоделию и рисованию, а также выставки и дегустации блюд национальной кухни.

Большинство мероприятий в рамках фестиваля будут бесплатными, но для участия в некоторых из них потребуется предварительная регистрация, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее в этот день заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в столице открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России», гости которого смогут попробовать разные блюда и принять участие в мастер-классах, передает RT.

Фестиваль, организованный Минсельхозом России совместно с правительством Москвы, продлится до 16 июля, пишет «Москва 24». Для посетителей ежедневно открыто 26 площадок в разных районах города.

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